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الاسطوره رابط مباشر لعبه ريال مدريد ضد بلد الوليد يوتيوب بدون تقطيع في الدوري الاسباني

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:32 ص
الاسطوره رابط مباشر لعبه ريال مدريد ضد بلد الوليد يوتيوب بدون تقطيع في الدوري الاسباني
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الفجر الرياضي
 

الاسطوره رابط مباشر لعبه ريال مدريد ضد بلد الوليد يوتيوب بدون تقطيع في الدوري الاسباني

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره بلد الوليد في الخامسة والربع مساء ا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 3-11-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإسباني.

 

مقدمة عن اللقاء:

يدخل الريال مباراة اليوم بحثا عن تحقيق فوز يحسن موقفه في بطولة الدوري للعودة للمنافسة بقوة على الليجا، بعد الهزيمة المذلة على يد البرسا بخماسية في الجولة الماضية في الكلاسيكو، وفاز الملكي مؤخرا على ميليا برباعية نظيفة في دور الـ32 لبطولة كأس ملك اسبانيا في المباراة التي شهدت الظهور الأول لسولاري المدرب الجديد للفريق، والذي تولى المهمة خلفا للوبتيجي.

 

 

 

على الجانب الآخر يدخل بلد الوليد مباراة اليوم بحثا عن مواصلة نتائجه الإيجابية، حيث يحتل الفريق المركز السادس بـ16 نقطة، وفاز الفريق مؤخرا في دور الـ32 للكأس بعدما تغلب على مايوركا بهدفين مقابل هدف.

 

 

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ سولاري مباراة اليوم بتشكيل مكون من : كيلور نافاس-مارسيلو - سيرخيو راموس - ناتشو - ألفارو أودريوزولا- توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش- إيسكو - كريم بنزيمة - جاريث بيل.

 

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.


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