أسعار الفاكهة اليوم السبت 3-11-2018 في محافظة الإسماعيلية



وسجل سعر العنب البناتي أحمر 8 جنيهات للكيلو، وعنب بناتي أصفر 5 جنيهات للكيلو، والموز 8 جنيهات للكيلو، والتفاح المصري 25 جنيها للكيلو، والتفاح الأمريكي 40 جنيهًا للكيلو، والبرتقال 4 جنيهات للكيلو، والمشمش 15 جنيها للكيلو.



شهدت أسعار الفاكهة، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، ارتفاع في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو المانجو ما بين 7 الي 20 جنيها للكيلو حسب النوع، والتين البرشومي 10 جنيها للكيلو، والجوافة من 3 إلى 7 جنيهات للكيلو، والرمان 5 جنيهات للكيلو، والكاكا 8 جنيهات.