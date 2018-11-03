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أسعار الفاكهة اليوم السبت 3-11-2018 في محافظة الإسماعيلية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:29 ص
أسعار الفاكهة اليوم السبت 3-11-2018 في محافظة الإسماعيلية
أسعار الفاكهة اليوم
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار الفاكهة، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، ارتفاع في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو المانجو ما بين 7 الي 20 جنيها للكيلو حسب النوع، والتين البرشومي 10 جنيها للكيلو، والجوافة من 3 إلى 7 جنيهات للكيلو، والرمان 5 جنيهات للكيلو، والكاكا 8 جنيهات.

وسجل سعر العنب البناتي أحمر 8 جنيهات للكيلو، وعنب بناتي أصفر 5 جنيهات للكيلو، والموز 8 جنيهات للكيلو، والتفاح المصري 25 جنيها للكيلو، والتفاح الأمريكي 40 جنيهًا للكيلو، والبرتقال 4 جنيهات للكيلو، والمشمش 15 جنيها للكيلو.
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