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أسعار اللحوم اليوم السبت 3-11-2018 في محافظة الإسماعيلية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:23 ص
أسعار اللحوم اليوم السبت 3-11-2018 في محافظة الإسماعيلية
أسعار اللحوم اليوم
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هشام إسماعيل
 
رصدت "الفجر" في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، أسعار اللحوم، بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارا في الأسعار، حيث سجل سعر الكيلو الواحد ما بين 80 و120 جنيها في مختلف شوادر البيع.

حيث سجل سعر كيلو اللحوم في منفذ المنتزة 80 جنيهًا للكيلو، وفي سوق الجمعة 100 جنيه للكيلو والمناطق الشعبية 90 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر اللحوم الضأن 140 جنيهًا للكيلو، وسعر كيلو المشفي 120 جنيهًا، والكندوز 115 جنيهًا.

بينما وسجل سعر اللحم البرازيلي من 65 إلى 75 جنيهًا للكيلو، فيما سجل سعر اللحم السوداني من 70 إلى 80 جنيهًا، بينما سجل سعر الضأن المستورد من 60 إلى 70 جنيهًا، وبالنسبة لسعر الكبده المجمدة 30 جنيهًا، ويصل سعر الكبده البلدي الطازجة 130 جنيهًا.
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