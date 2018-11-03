المقاولون العرب يقيم مأدبة عشاء لأهلي بني غازي الليبي

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس على عمل مادبة عشاء خاصة لتحية فريق أهلي بني غازي الليبي الذي خاض أمامه الفريق مباراة ودية أمس الجمعة وانتهت بالتعادل الإيجابي يهدف لكل فريق.

وتبادل الفريقان الدروع التذكارية وسط حالة من الترحاب الشديدة خاصة أن محمد عودة المدير الفني الاسبق للمقاولون هو من يقود أهلي بني غازي ويعاونه نجم المقاولون الأسبق طلعت محرم.

ورحب الجهاز الفني للمقاولون بفريق أهلي بني غازي مبديا سعادته بتواجده في القاهرة.

يذكر أن الفريق الليبي يقيم معسكرا بالقاهرة لمدة 17 يوما.