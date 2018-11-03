محمد عساف يختتم 2018 بجولة حفلات خيرية فى رأس السنة الجديدة بكندا





يختتم المطرب الفلسطيني محمد عساف، العام الجاري بجولة حفلات خيرية فى كندا خلال شهر ديسمبر المقبل.

وعلق عساف، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلًا: "الأعزاء فى كندا ترقبوا جولة خيرية جديدة في 3 مدن كندية"





يذكر أن عساف طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "مكانك خالي" التي حققت نسب مشاهدات مرتفعة تجاوزت الـ 10 ملايين في مدة لا تتجاوز شهرًا منذ طرحها.











