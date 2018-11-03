محمد عساف يختتم 2018 بجولة حفلات خيرية فى رأس السنة الجديدة بكندا
السبت 03/نوفمبر/2018 - 05:58 صالفجر الفني
يختتم المطرب الفلسطيني محمد عساف، العام الجاري بجولة حفلات خيرية فى كندا خلال شهر ديسمبر المقبل.
وعلق عساف، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلًا: "الأعزاء فى كندا ترقبوا جولة خيرية جديدة في 3 مدن كندية"
يذكر أن عساف طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "مكانك خالي" التي حققت نسب مشاهدات مرتفعة تجاوزت الـ 10 ملايين في مدة لا تتجاوز شهرًا منذ طرحها.
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