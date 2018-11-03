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شاهد.. أكبر مشروع حكومي لإنتاج الثروة السمكية في مصر

السبت 03/نوفمبر/2018 - 05:49 ص
شاهد.. أكبر مشروع حكومي لإنتاج الثروة السمكية في مصر
أكبر مشروع لإنتاج الثروة السمكية بالوادي الجديد
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دشنت محافظة الوادي الجديد، أكبر مشروع حكومي لإنتاج الثروة السمكية، التي تتغذى على الطحالب الغنية بالبروتين الحيواني، واستخدام مياه الصرف من المزارع في تنفيذ مشروع للصوب الزراعية العضوية، بمنطقة قرية الشركة 55 بمدينة الخارجة بتكلفة بلغت حوالي مليون و800 ألف جنيه.

ويستهدف المشروع إنتاج ما يتراوح من 12 إلى 18 طنًا أسماك سنويًا كمرحلة أولى وإنتاج 3 ملايين زريعة سنويا لرفع نسبة الإنتاج بالتدريج، وذلك تحت إشراف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ومتابعة مديرية الإسكان بالمحافظة.

وتم الانتهاء من تنفيذ الأحواض الرئيسية لتربية الأسماك بواقع 6 أحواض كبيرة لتربية الأسماك و3 أحواض أخرى لتربية الأمهات و12 حوضًا لتربية الطحالب التى سيتم استخدامها في تغذية الأسماك تغذية طبيعية، والتى تتميز باحتوائها على نسبة بروتين تصل إلى حوالى 45% وتبلغ المساحة الكلية للمحطة 900 متر مربع، وتصل كثافة الإنتاج 15 ضعفًا عن كثافة الإنتاج فى مزارع التربية التقليدية.
شاهد.. أكبر مشروع حكومي لإنتاج الثروة السمكية في مصر
شاهد.. أكبر مشروع حكومي لإنتاج الثروة السمكية في مصر
شاهد.. أكبر مشروع حكومي لإنتاج الثروة السمكية في مصر
شاهد.. أكبر مشروع حكومي لإنتاج الثروة السمكية في مصر
شاهد.. أكبر مشروع حكومي لإنتاج الثروة السمكية في مصر
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