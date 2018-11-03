شاهد.. أكبر مشروع حكومي لإنتاج الثروة السمكية في مصر

دشنت محافظة الوادي الجديد، أكبر مشروع حكومي لإنتاج الثروة السمكية، التي تتغذى على الطحالب الغنية بالبروتين الحيواني، واستخدام مياه الصرف من المزارع في تنفيذ مشروع للصوب الزراعية العضوية، بمنطقة قرية الشركة 55 بمدينة الخارجة بتكلفة بلغت حوالي مليون و800 ألف جنيه.





ويستهدف المشروع إنتاج ما يتراوح من 12 إلى 18 طنًا أسماك سنويًا كمرحلة أولى وإنتاج 3 ملايين زريعة سنويا لرفع نسبة الإنتاج بالتدريج، وذلك تحت إشراف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ومتابعة مديرية الإسكان بالمحافظة.



