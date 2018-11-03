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كارتيرون: الأهلي سيقاتل للعودة باللقب الإفريقي من تونس

السبت 03/نوفمبر/2018 - 05:42 ص
كارتيرون: الأهلي سيقاتل للعودة باللقب الإفريقي من تونس
باتريس كارتيرون
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علي نبوي
 

قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه قدم مباراة جيدة ونجح في تحقيق الفوز بفارق هدفين.

 

أضاف كارتيرون، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الأهلي والترجي التونسي: “سنقاتل من أجل حصد اللقب في لقاء العودة في تونس والعودة باللقب إلى مصر خاصة وأننا سنكون على موعد مع فريق جدير بالاحترام وسنستعد له بشكل جيد.”

 

وأوضح أن الأهلي أتيحت له العديد من الفرص اليوم ولكن الأهم أن نكون أقوياء في لقاء العودة من أجل العودة باللقب.

 

وأشار كارتيرون، إلى أن أحمد فتحي كان جيدًا قبل اللقاء، وبالطبع كنا نحتاج إلى المخاطرة اليوم خاصة وأننا نخوض مباراة نهائية.

 

وذكر أن لاعبي الأهلي لديهم خبرات للتعامل مع الأجواء المنتظرة في تونس.

 

وأضاف أنه تعرض لسلوك غير لائق من أحد لاعبي الترجي في لقاء اليوم، وأنه يطالب تونس بضرورة توفير الحماية للاعبي الأهلي في لقاء العودة في تونس، خاصة وأن مباراة الترجي أمام أول أغسطس شهدت إصابة 38 شخصًا بسبب أحداث الشغب.

 

وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد تركيزًا شديدًا من أجل الاستعداد للقاء العودة.

 

وأوضح أنه أبلغ لاعبيه قبل المباراة أن النهائي يُلعب على شوطين (ذهاب وإياب) وأنه يثق في قدراتهم وإصرارهم علي تحقيق اللقب في لقاء العودة.

 

وأوضح كارتيرون: “لم نطلب اللجوء للفيديو في ضربة جزاء الترجي لأننا كنا نعلم أنها بالفعل ضربة جزاء.”

 

وأتمّ المدير الفني للأهلي، أنه سعيد بالشكل الحضاري الذي ظهر عليه جماهير الأهلي اليوم مؤكدًا أنهم كانوا ملتزمين ودعموا الفريق بشكل أكثر من رائع مؤكدًا أن نتيجة اليوم كانت مريحة.

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