الفيلم الإيراني "هجوم" يشارك في فعاليات أيام قرطاج السينمائية









والفيلم شارك في العديد من المهرجانات العالمية منها مهرجان ترانسيلفانيا الدولي في رومانيا ومهرجان فجر السينمائي بإيران.



وتدور أحداثه في أجواء بوليسية حول جريمة تحدث داخل نادي رياضي، حيث قام شاب بقتل شخص آخر داخله، وعندما تصطحب الشرطة المتهم بالقتل إلى موقع الجريمة، تحدث جريمة قتل أخرى ويتحول الأمر إلى ما يشبه الدوامة، ويجد القاتل إنها فرصة مثالية للهروب.









يشارك الفيلم الإيراني "هجوم" للمخرج شهرام مكري في فعاليات الدورة الـ 29 من أيام قرطاج السينمائية ضمن قسم السينما الآسيوية.