مشاهدة مباراة الاسماعيلي والمصري بث مباشر الدوري المصري

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ويحتل المصري المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 7 جولات، واستقال حسام حسن من تدريب الفريق البورسعيدي وجاء بدلا منه إيهاب جلال وذلك عقب الخروج من بطولة الكونفدرالية الافريقية أما الاسماعيلي في المركز الـ 11 برصيد 12 نقطة من 9 جولات.





موعد مشاهدة مباراة الاسماعيلي والمصري بث مباشر

وتقام مباراة المصري والاسماعيلي اليوم السبت في تمام الساعة الـ 5:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، مشاهدة مباراة الاسماعيلي والمصري بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع كورة لايف كورة أون لاين كورة ستار ماي كورة ومناسب لجميع سرعات الانترنت.





وتنقل مباراة المصري مع الإسماعيلي في الجولة الثانية عشر من الدوري المصري عبر قناة النيل للرياضة Nile sport بالإضافة إلى أون سبورت on sport بصوت أيمن الكاشف وأشرف محمود مشاهدة مباراة المصري والاسماعيلي بث مباشر kora star يلا شوت yalla shoot كورة أون لاين kora online كورة لايف koora live كورة ستار kora star.

مشاهدة مباراة الاسماعيلي والمصري بث مباشر







