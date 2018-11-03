ممثلة سورية أدت مناسك الحج بعد تأكيد حملها (صور)

وبعد سنوات من الزواج وعدم حدوث الحمل، أعلنت الفنانة السورية أنها في حال حدوث الحمل سوف تذهب مباشرة إلى مكة لأداء مناسك الحج والعمرة.

وبعد سنوات من الزواج وعدم حدوث الحمل، أعلنت الفنانة السورية أنها في حال حدوث الحمل سوف تذهب مباشرة إلى مكة لأداء مناسك الحج والعمرة.

شاركت الممثلة السورية، جومانة مراد، متابعيها عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورا تظهر حملها، بعد زواج دام أكثر من 5 سنوات.

شاركت الممثلة السورية، جومانة مراد، متابعيها عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورا تظهر حملها، بعد زواج دام أكثر من 5 سنوات.

وفعلا، بعد أن علمت أنها حامل، توجهت بشكل مباشر، غير آبهة بالمصاعب التي سوف تواجهها هناك، وأدت في آب/ أغسطس الماضي الوعد الذي قطعته على نفسها.



