ممثلة سورية أدت مناسك الحج بعد تأكيد حملها (صور)
السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:55 صوكالات
شاركت الممثلة السورية، جومانة مراد، متابعيها عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورا تظهر حملها، بعد زواج دام أكثر من 5 سنوات.
وبعد سنوات من الزواج وعدم حدوث الحمل، أعلنت الفنانة السورية أنها في حال حدوث الحمل سوف تذهب مباشرة إلى مكة لأداء مناسك الحج والعمرة.
وفعلا، بعد أن علمت أنها حامل، توجهت بشكل مباشر، غير آبهة بالمصاعب التي سوف تواجهها هناك، وأدت في آب/ أغسطس الماضي الوعد الذي قطعته على نفسها.
ويشار إلى أنها أعلنت عن حملها بشكل رسمي فقط بعد أن أتمت شهرها الخامس، وشاركت جمهورها بأول صورها مظهرة علامات الحمل بشكل واضح
#جومانا_مراد تكشف عن حملها في احدث جلسة تصوير@jumanamourad pic.twitter.com/Wj9jIIFbJO— elrsalanews (@elrsalanews) ١ نوفمبر ٢٠١٨
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