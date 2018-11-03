



موعد مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر





ويستضيف يوفنتوس على أرضه ووسط جمهوره فريق كالياري اليوم السبت في تمام الساعة الـ 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، والـ 11:30 بتوقيت الإمارات، مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع كورة لايف كورة أون لاين كورة ستار ماي كورة ومناسب لجميع سرعات الانترنت.





التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وكاليالي





تشكيلة يوفنتوس : "فويتشيك تشيزني - ماتيا دي شيليو - المهدي بن عطية - ليوناردو بونوتشي - جواو كانسيلو

بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور - كريستيانو رونالدو - ماريو ماندجوكيتش - دوجلاس كوستا ".





تشكيلة كالياري : "أليسيو كراجنو - سيموني بادوين - لوكا تشيبيتلي - فابيو بيساكاني - داريو سرنا

نيكولو باريلا - فيليب براداريتش - أرتور يونيتا - لوكاس كاسترو - ليوناردو بافوليتي - جواو بيدرو ".





وتنقل مباراة يوفنتوس مع كالياري في الجولة الحادية عشر من الدوري الايطالي عبر قناة بي إن سبورت 4 hd الرياضية Bein Sport 4 Live مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر kora star كريستيانو رونالدو يلا شوت yalla shoot كورة أون لاين kora online كورة لايف koora live كورة ستار kora star.





مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر













يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر kora star كريستيانو رونالدو يلا شوت yalla shoot كورة أون لاين kora online كورة لايف koora live كورة ستار kora star وستقام مباراة يوفنتوس وكاليارى اليوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2018 ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الايطالي الكالتشيو سيريا إي.