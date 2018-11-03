ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موعد مباراة الإسماعيلي ضد المصري اليوم السبت

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
موعد مباراة الإسماعيلي ضد المصري اليوم السبت
الاسماعيلي
طباعة
أحمد عصام
 

 

يستعد الفريق الأول بنادي الإسماعيلي لخوض مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق المصري اليوم السبت، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وتُلعب مباراة الإسماعيلي والمصري على استاد "الإسماعيلية"، وذلك اليوم السبت والموافق 3 نوفمبر 2018 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

 

وستنقل مواجهة المصري والإسماعيلي في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

 

ويحتل نادي المصري المركز الرابع عشر وفي رصيده 10 نقاط، في المقابل يقع فريق الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.

 

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الإسماعيلي والمصري في الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الفجر الرياضي.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
-
x
17:00
-
الإسماعيلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
-
x
16:55
-
الأهلي
دوري أبطال آسيا (النهائي)
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
08:00
-
بیرسبولیس - إيران
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
14:30
-
مانشستر يونايتد
إيفرتون
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
آرسنال
-
x
19:30
-
ليفربول
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
17:15
-
بلد الوليد
رايو فاليكانو
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
16:00
-
جنوى
فيورنتينا
-
x
19:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
21:30
-
كالياري
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/3/2018 5:20:02 AM