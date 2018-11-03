موعد مباراة الإسماعيلي ضد المصري اليوم السبت

يستعد الفريق الأول بنادي الإسماعيلي لخوض مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق المصري اليوم السبت، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُلعب مباراة الإسماعيلي والمصري على استاد "الإسماعيلية"، وذلك اليوم السبت والموافق 3 نوفمبر 2018 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مواجهة المصري والإسماعيلي في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

ويحتل نادي المصري المركز الرابع عشر وفي رصيده 10 نقاط، في المقابل يقع فريق الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الإسماعيلي والمصري في الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الفجر الرياضي.