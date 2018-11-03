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حظك اليوم برج الثور السبت 3نوفمبر 2018

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
حظك اليوم برج الثور السبت 3نوفمبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الثور - من 21 أبریل الی 21 مايو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الثور:
كل الشواهد تشير إلى أن المشروع الخاص بك ليس على وشك السير قدمًا في الوقت القريب. سيستوجب عليك قريبًا، مواجهة عدد من العقبات والإخفاقات أكثر من ذي قبل، ولن تحرز أي تقدم. تحلَ بالصبر، فسوف تمر بفترات مشرقة. انتهز هذه الفرصة لتتعلم قدر الإمكان من الإخفاقات التي وقعت بها وأعمل على عدم الوقوع في نفس الأخطاء مرة أخرى. إذا تحالفت الظروف ضدك مرة أخرى، فتذكر بأنه لا معارضة للقدر. قد تتحسن الظروف معك عن قريب وتضحك لك الدنيا من جديد. 
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