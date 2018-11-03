بالفيديو.. وليد أزارو يخدع حكم مباراة الأهلي والترجي بطريقة لن تصدقها

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب النادي الأهلي، المغربي وليد أزارو وهو يقوم بتقطيع "التيشيرت" الخاص به على أرضية ملعب برج العرب، والذي احتضن لقاء القلعة الحمراء ونظيره الترجي الرياضي التونسي.

وكان الأهلي حقق فوزا كبيرا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان وليد أزارو حصل على ركلتي جزاء "مشكوك في صحتهما" في مباراة الأهلي والترجي، نجح من خلالهما وليد سليمان في تسجيل هدفين للقلعة الحمراء.



