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الرئيس السيسي: مصر بلد المحبة والسلام (فيديو)

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:28 ص
الرئيس السيسي: مصر بلد المحبة والسلام (فيديو)
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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"الله محبة.. أنشروا السلام.. أتركوا المحبة تؤلف بين القلوب.. فبوحدتنا سنهزم دعاة التخريب والفوضى".

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مقطع فيديو نشرته فضائية "TeN"، أن مصر بلد المحبة والسلام، وهذه رسالة ليست لمصر فقط وليس للمصريين، بل للعالم أجمع، رسالة سلام رسالة محبة للعالم.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن "الشر والخراب والتدمير والقتل"، لا يستطيع أن يهزم الخير والمحبة والسلام، فمصر بلد المحبة والسلام.



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