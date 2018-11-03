7 أفلام روسية على قائمة أفضل 100 غير ناطقة بالإنجليزية

وشغل فيلم "سبعة ساموراي" الذي أخرجه الياباني، أكيرا كوروساوا، عام 1954 المرتبة الأولى في التصنيف. أما المرتبة الثانية، فاحتلها فيلم "سارقو الدراجات الهوائية" (1948) من إخراج الإيطالي، فيتوريو دي شيكي. وأتى بعده فيلم "قصة طوكيو" من إخراج الياباني، ياسودزيرو أوزو.

وشغل فيلم "سبعة ساموراي" الذي أخرجه الياباني، أكيرا كوروساوا، عام 1954 المرتبة الأولى في التصنيف. أما المرتبة الثانية، فاحتلها فيلم "سارقو الدراجات الهوائية" (1948) من إخراج الإيطالي، فيتوريو دي شيكي. وأتى بعده فيلم "قصة طوكيو" من إخراج الياباني، ياسودزيرو أوزو.

وتضمنت قائمة أفضل عشرة أفلام: "راسيومون" و"قواعد اللعب" و"شخصية" و"ثمانية ونصف" و"400 ضربة" و"مزاج الحب" و"الحياة الحلوة".

وتضمنت قائمة أفضل عشرة أفلام: "راسيومون" و"قواعد اللعب" و"شخصية" و"ثمانية ونصف" و"400 ضربة" و"مزاج الحب" و"الحياة الحلوة".

كما جاءت في تصنيف الأفلام 4 من إخراج السوفيتي البارز، أندريه تاركوفسكي، وهي: "سولياريس" و"المرشد" و"المرآة" و"أندريه روبليوف"، فضلا عن فيلم "اذهب وانظر" من إخراج، عليم كليموف، و"المدرعة بوتيومكين" من إخراج، سيرغي أيزنشتاين، و"الإنسان بكاميرا" من إخراج، دزيغي فيورتوف.







