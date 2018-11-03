قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الانجليزي صلاح
السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:58 صمحمد الشيخ
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الانجليزي صلاح، مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر كورة ستار يلا شوت كورة لا يف كورة أون لاين ماي كورة، وتنتظر الجماهير المصرية بفارغ الصبر موعد انطلاق مباراة ليفربول مع آرسنال في الدوري الانجليزي اليوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2018.
مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الانجليزي بث مباشر بدون تقطيع
ويلعب ليفربول مباراته ضد أرسنال على ملعب "الإمارات" وذلك مساء اليوم السبت والموافق 3 نوفمبر 2018 في تمام الساعة الـ 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ 8:30 بتوقيت مدينة مكة المكرمة والـ 9:30 بتوقيت دولة الإمارات، مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر بدون تقطيع يوتيوب يلا شوت kora live كورة أون لاين كورة لايف كورة ستار kora star ماي كورة مناسب لسرعات الانترنت.
القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الانجليزي
ويرغب فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب في لفوز على أرسنال المنتعش لمواصلة النتائج الإيجابية للفريق بقيادة خط هجومه المرعب المكون من محمد صلاح وساديو ماني، روبرتو فيرمينو ولعب الأحمر في البريميرليج 10 جولات حيثُ فاز في 10 مباريات وتعادل مباراتين ولم يخسر كما سجل 20 هدفًا بينما تلقت شباكه 4 أهداف فقط مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال على بي إن سبورت بث مباشر يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع ومناسب لجميع السرعات.
ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول ضد أرسنال في الجولة الـ 11 من الدوري الانجليزي الممتاز عبر قناة بي إن سبورت 2 الرياضية beIN Sports 2 HD بصوت المعلق رؤوف خليف، ونقدم لكم مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر بدون تقطيع عبر يوتيوب، وسيكون محمد النني خارج اللقاء للإصابة بينما يلعب محمد صلاح أساسيًا مع فريقه، مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع كورة لايف kora live كورة أون لاين kora online.
وهناك عدة قنوات أجنبية مجانية ستنقل مباراة ليفربول وأرسنال المقرر إقامتها اليوم السبت مثل RMC Sport 1 الفرنسية بالإضافة إلى SuperSport 3 Africa بجانب فضائية SportKlub 1 Serbia الصربية كما يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وأرسنال بدون تقطيع يلا شوت.
تشكيل ليفربول: "أليسون بيكر - آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساند آرنولد - جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جيمس ميلنر - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح ".
تشكيل آرسنال: "بيرند لينو - ناتشو مونريال - سوكراتيس باباستاثابولوس - شكودران موستافي - ستيفان ليختشتاينر - جرانيت تشاكا - لوكاس توريرا - بيير-إيميريك أوباميانج - مسعود أوزيل - هنريك مخيتاريان - أليكساندر لاكازيت ".
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