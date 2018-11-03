موعد مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستعد فريق النصر السعودي، لخوض لقاء هام ضد فريق أهلي جدة ، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة اهلي جدة والنصر في الجولة الثامنة من الدوري السعودي اليوم السبت 3 نوفمبر، في تمام الساعة 4:55 مساءً بتوقيت القاهرة، و5:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يكون ذلك اللقاء صعب للفريقين، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمتها الإداراتان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وسيتم إذاعة مباراة النصر واهلي جدة مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "Test sport HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباريات الدوري السعودي عبر موقع الفجر الرياضي.