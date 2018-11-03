توفيق عكاشة يكشف لأول مرة عن إصابته بمرض "الشلل" على الهواء (فيديو)





كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن حالته الصحية في الآونة الأخيرة، حيث إنه لأول مرة يعلن إصابته بالشلل، مشيرًا إلى أنه طلب من قناة "الحياة" بتقديم برنامجه "مصر اليوم" لثلاثة أيام فقط، بدلا من تقديمه لمدة 5 أو 6 أيام وفقًا لعرض القناة، الذي رفضه بسبب ظروفه الصحية التي يعاني منها.

وأكد عكاشة، خلال تقديمه برنامجه، مساء أمس، تعرضه لظروف صحية صعبة خلال الفترة الماضية أدت لإصابته بالشلل في قدمه اليسرى، مما أعاق حركته.





وأوضح أنه لا يستطيع العمل لمدة 4 ساعات متواصلة على مدار 5 أيام في الأسبوع، مضيفًا أن الأطباء تمكنوا من علاجه من المرض الذي أصابه، ولكنه لم تعد الساق المصابة كما كانت من قبل، فضلًا عن عدم قدرته على الجلوس لفترة طويلة على الهواء.





وعاد توفيق عكاشة، بعد غياب، لتقديم برنامج "توك شو" بعد أن تعاقد مع فضائية "الحياة"، لتقديم البرنامج لمدة 3 سنوات، واشتُهر بإثارته للجدل من خلال ظهوره عبر قناته التي يملكها "الفراعين"، التي توقف بثها.







