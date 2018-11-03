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باريس سان جيرمان يواصل تألقه في الدوري الفرنسي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 03:03 ص
باريس سان جيرمان يواصل تألقه في الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
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وكالات
 

واصل باريس سان جيرمان انتصاراته في الدوري الفرنسي بعدما تجاوز ليل الوصيف الجمعة.

 

ضمّ حامل اللقب باريس سان جيرمان ضيفه ووصيفه الحالي ليل إلى قائمة ضحاياه بعدما تجاوزه 2-1 يوم الجمعة في الأسبوع الثاني عشر من الدوري الفرنسي.

 

وتقدم باريس سان جيرمان بهدفي مبابي والبرازيلي نيمار 70 و84 فيما ذلّل الإيفواري بيبي الفارق من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع 90+3.

 

وتابع باريس سان جيرمان هيمنته الكاملة على الدوري الفرنسي محققاً فوزه الثاني عشر من أصل 12 مباراة ورافعاً رصيده إلى 36 نقطة، فيما تجمّد رصيد ليل عند 25 نقطة وبات مركزه الثاني مهدداً.

 

وتنتظر باريس سان جيرمان مباراة قوية الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا عندما يحل ضيفاً على نابولي الإيطالي.

 

ولعب باريس سان جيرمان بغياب نجمه الأوروجوياني كافاني.

 

المزيد عن: ليل رياضة باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي اخبار الرياضة
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