بمشاركة الأسطورة هوجان.. حضوري جماهيري ضخم في بطولة كروان جول للمصارعة

احتشد أكثر من 25 ألف مشجع لمشاهدة نجوم المصارعة المشاركين فى بطولة كروان جول، والتي أقيمت بالمملكة العربية السعودية، حيث جاء الحضور لافتا ومميزا.

وكانت الهيئة العامة للرياضة السعودية نشرت عبر حسابها الرسمي على تويتر صورًا لاستقبال رئيس الهيئة العامة السعودية للنجوم المشاركين في الحدث المرتقب "WWE Crown Jewel" حيث كان أسطورة المصارعة الأمريكي هولك هوجان على رأس الحضور.

يذكر أن عرض كروان جول، هو ثاني عروض المصارعة، التي تقام في المملكة العربية السعودية بعد عرض "أعظم رويال رامبل"، والتي تابعه العالم في أبريل الماضي.

من جانبه، كان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية حريصا على التواجد على رأس الحاضرين ضمن فعاليات افتتاح بطولة "كروان جول" لمصارعة المحترفين التى يشارك فيها عددا من نجوم WWE الذي يقام على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.