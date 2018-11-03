ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بمشاركة الأسطورة هوجان.. حضوري جماهيري ضخم في بطولة كروان جول للمصارعة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:49 ص
بمشاركة الأسطورة هوجان.. حضوري جماهيري ضخم في بطولة كروان جول للمصارعة
بطولة كروان جول
طباعة
الفجر الرياضي
 

احتشد أكثر من 25 ألف مشجع لمشاهدة نجوم المصارعة المشاركين فى بطولة كروان جول، والتي أقيمت بالمملكة العربية السعودية، حيث جاء الحضور لافتا ومميزا.

 

وكانت الهيئة العامة للرياضة السعودية نشرت عبر حسابها الرسمي على تويتر صورًا لاستقبال رئيس الهيئة العامة السعودية للنجوم المشاركين في الحدث المرتقب "WWE Crown Jewel" حيث كان أسطورة المصارعة الأمريكي هولك هوجان على رأس الحضور.

 

يذكر أن عرض كروان جول، هو ثاني عروض المصارعة، التي تقام في المملكة العربية السعودية بعد عرض "أعظم رويال رامبل"، والتي تابعه العالم في أبريل الماضي.

 

من جانبه، كان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية حريصا على التواجد على رأس الحاضرين ضمن فعاليات افتتاح بطولة "كروان جول" لمصارعة المحترفين التى يشارك فيها عددا من نجوم WWE الذي يقام على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

 

بمشاركة الأسطورة هوجان.. حضوري جماهيري ضخم في بطولة كروان جول للمصارعة
المزيد عن: رياضة حضوري جماهيري ضخم بطولة كروان جول للمصارعة الأسطورة هوجان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
-
x
17:00
-
الإسماعيلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
-
x
16:55
-
الأهلي
دوري أبطال آسيا (النهائي)
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
08:00
-
بیرسبولیس - إيران
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
14:30
-
مانشستر يونايتد
إيفرتون
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
آرسنال
-
x
19:30
-
ليفربول
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
17:15
-
بلد الوليد
رايو فاليكانو
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
16:00
-
جنوى
فيورنتينا
-
x
19:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
21:30
-
كالياري
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/3/2018 3:50:01 AM