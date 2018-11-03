الجيش الجزائري يضبط أسلحة وذخائر ومتفجرات جنوبي البلاد





أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، ضبط قوات الجيش الجزائري، 12 كيلوجرامًا ن مادة "تي إن تي" المتفجرة ومعدات للتفجير وأسلحة وذخائر بمنطقة عين قزام، جنوبى البلاد.





وقالت وزارة الدفاع الجزائرية- في بيان لها، الجمعة، إنه في إطار حماية الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة وإثر عمليات بحث وتفتيش، أوقفت مفارز "دوريات" للجيش أمس بمنطقة عين قزام "جنوب" 12 مهربًا وبندقيتين آليتين من طراز كلاشنيكوف ومخزنين للذخيرة و 12 كيلوجرامًا من مادة "تي إن تي" ومعدات التفجير وكمية من الذخيرة وسيارة ذات دفع رباعي ومطرقة ضاغطة.





وأضاف البيان، أن مفارز "دوريات" أخرى للجيش أوقفت 79 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من الأغواط وتلمسان "غرب" والنعامة "شمال غرب" وورقلة "شرق" وعين قزام "جنوب".



