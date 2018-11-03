موعد مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر محمد صلاح

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ويرغب فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب في لفوز على أرسنال المنتعش لمواصلة النتائج الإيجابية للفريق بقيادة خط هجومه المرعب المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو ولعب الأحمر في البريميرليج 10 جولات حيثُ فاز في 10 مباريات وتعادل مباراتين ولم يخسر كما سجل 20 هدفًا بينما تلقت شباكه 4 أهداف فقط مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال على بي إن سبورت بث مباشر يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع ومناسب لجميع السرعات.







ويخوض فريق ليفربول مباراته ضد أرسنال على ملعب "الإمارات" وذلك مساء اليوم السبت والموافق 3 نوفمبر 2018 في تمام الساعة الـ 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ 8:30 بتوقيت مدينة مكة المكرمة والـ 9:30 بتوقيت دولة الإمارات.





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وستذاع مباراة ليفربول ضد أرسنال في الجولة الـ 11 من الدوري الانجليزي الممتاز عبر قناة بي إن سبورت 2 الرياضية beIN Sports 2 HD بصوت المعلق المميز رؤوف خليف، مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر بدون تقطيع عبر يوتيوب، وسيكون محمد النني خارج اللقاء للإصابة بينما يلعب محمد صلاح أساسيًا مع فريقه، مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع كورة لايف kora live كورة أون لاين kora online.





التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وأرسنال :





ليفربول: " أليسون بيكر - آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساند آرنولد - جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جيمس ميلنر - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح ".





آرسنال: " بيرند لينو - ناتشو مونريال - سوكراتيس باباستاثابولوس - شكودران موستافي - ستيفان ليختشتاينر - جرانيت تشاكا - لوكاس توريرا - بيير-إيميريك أوباميانج - مسعود أوزيل - هنريك مخيتاريان - أليكساندر لاكازيت ".





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