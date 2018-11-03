محترفو الأهلي.. كوليبالي وأزارو يقودان الأحمر للفوز على الترجي

نجح فريق الأهلي في الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء أمس الجمعة، وذلك خلال المبارة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

تقدم الأهلي في الدقيقة (34) عن طريق وليد سليمان من ضربة جزاء وأضاف السولية الثاني بالدقيقة (57)، ثم سجل البلايلي هدف الترجي قبل أن يعاود سليمان ويحرز الثالث بالدقيقة (77).

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الترجي في لقاء الإياب على ملعب رادس الأولمبي يوم الجمعة المقبل والموافق 9 نوفمبر، فيما قد وضع المارد الأحمر قدمًا في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الإمارات.

وفيما يلي نرصد لكم ما قدمه محترفو الأهلي خلال لقاء الترجي:

- وليد أزارو:

بدأ المهاجم المغربي أساسيًا في تشكيلة الأهلي ولعب طوال الـ 90 دقيقة وكان مصدر خطورة على مرمى الترجي وتسبب في الحصول على ركلتي جزاء سجلهما وليد أزارو معلنًا عن الهدف الأول والثالث.

- ساليف كوليبالي:

العملاق المالي الذي نجح في التقليل من خطورة مهاجمي الترجي وقدم مستوى مميز طوال المباراة بجانب قلب الدفاع الثاني سعد سمير العائد بعد غياب من الإصابة، ويعد كوليبالي من العناصر القوية والأساسية في القلعة الحمراء.