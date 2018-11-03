أعضاء البرلمان يدينون حادث المنيا الإرهابي.. ويؤكدون: "تجردوا من أدنى معاني الإنسانية"



وأكد "مصطفى" في بيان له، إلى أن هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية لن تزيد مصر إلا إصرارًا على اقتلاع الإرهاب من جذوره والتصدى لهذه الجحافل الإرهابية الخائنة والمأجورة الموجهة ضد الوطن.



أدان عدد من أعضاء مجلس النواب الحادث الإرهابي البشع الذي استهدف الأخوة الأقباط، والذي وقع بمحافظة المنيا اليوم الجمعة، وأسفر عن استشهاد عدد من الأقباط وإصابة آخرون، مؤكدين أنهم مُجرمون تجردوا من أدنى معاني الإنسانية، وبعيدون كل البعد عن تعاليم الأديان التي تدعو إلى التعايش والسلام ونبذ العنف والكراهية والإرهاب.في هذا السياق، أدان الدكتور عبد الهادي القصبى رئيس ائتلاف "دعم مصر"، و،رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، الحادث الإرهابى البشع الذى استهدف حافلة للأخوة الأقباط بالقرب من أحد الأديرة بمحافظة المنيا.وقال في بيان رسمي: "هؤلاء الخوارج يريدون لنا الشر دائمًا ردًا على نجاح الدولة فى إرساء الأمن والقضاء على رؤوس تكفيرية وإرهابية على مدار السنوات الماضية والتى تتعاون مع أطراف خارجية ولكن إرادة المصريين وصمود الشعب المصرى أقوى من تلك الاستهدافات الإرهابية ولن تنال من عزيمتنا ووحدتنا واستقرارنا وأمننا".وطالب "القصبي" جموع المصريين بالتوحد خلف القيادة السياسية صفًا واحدًا من أجل عبور تلك المرحلة الهامة فى تاريخ مصر نحو البناء والتنمية والتعمير وليس الارهاب والقتل والتطرف من دعاة الفتنة والارهاب ومن يساندهم، مشيرًا إلى أن اقوى رد على هؤلاء الجبناء الخونة هو الإصرار على بناء الدولة نحو السلام والتنمية تزامنا مع مكافحة الارهاب، مؤكدًا أن هذا الحادث الارهابى هو رد فعل أيضًا ومقاومة لما تحققه مصر من نجاحات متتالية على الصعيد الداخلى والدولى قائلا: "مصر تمد يدها للعالم بالسلام وفتحت قلبها وجمعت الشباب من كافة انحاء العالم بمدينة السلام بشرم الشيخ ولكن ممولى وداعمى الارهاب وهؤلاء خوارج العصر مصممين على العبث بأمن ومصالح البلاد والسير فى هذا الاتجاه".وتقدم القصبى بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.ومن جانبه، نعى النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أسر الشهداء الذين سقطوا بأيادٍ غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك، مُعربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مضيفًا عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الأسود وملاحقة الجناة، وتابع: "هذا الحادث لن ينال من إرادة امتنا في استمرار معركتها للبقاء والبناء".وقال "عابد" إن مُرتكبي هذا العمل الإرهابي الجبان مُجرمون تجردوا من أدنى معاني الإنسانية وهم بعيدون كل البعد عن تعاليم الأديان التي تدعو إلى التعايش والسلام ونبذ العنف والكراهية والإرهاب، مشددًا على أن استهداف الإرهاب للمصريين لن يزيدهم إلا إصرارًا وعزيمة على المضي قدمًا صفًا واحدًا في الحرب على الإرهاب.وتابع: "هؤلاء الخوارج يريدون لنا الشر دائمًا ردًا على نجاح الدولة في إرساء الأمن والقضاء على رؤوس تكفيرية وإرهابية على مدار السنوات الماضية والتي تتعاون مع أطراف خارجية، ولكن إرادة المصريين وصمود الشعب المصري أقوى من تلك الاستهدافات الإرهابية ولن تنال من عزيمتنا ووحدتنا واستقرارنا وأمننا".وتقدم النائب أحمد مصطفى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بخالص التعازي للرئيس السيسي وللشعب المصري وللإخوة الأقباط ولأسر ضحايا الحادث الإرهابي الإجرامي الذي وقع بمحافظة المنيا اليوم الجمعة، وأسفر عن استشهاد عدد من الأقباط وإصابة آخرون، قائلا: "هجوم إرهابي خبيث وخسيس من قوى مأجورة تكن الحقد لمصر وأهلها وتكره حالة الأمن والاستقرار".