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سيدي بوزيد: أنشطة متنوعة ضمن فعاليات مهرجان سيدي خليف

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:11 ص
سيدي بوزيد: أنشطة متنوعة ضمن فعاليات مهرجان سيدي خليف
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تضمنت فعاليات مهرجان سيدي خليف من معتمدية بولاية سيدي بوزيد العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والدينية على غرار المحاضرات ومسابقات حفظ القران وعروض الفروسية.
وقد انطلقت التظاهرة يوم الخميس 1 نوفمبر من خلال محاضرة حول تاريخ سيدي خليف وتنشيط إذاعي ومسابقة في حفظ القران والمدائح والاذكار.

كما انتظمت الجمعة عروض في الفروسية والمشاف والمداوري أمنتها فرق من مختلف جهات ولاية سيدي بوزيد بالإضافة إلى إقامة معارض ولوحات تقليدية وتراثية لفرق الفنون الشعبية عكست العديد من عادات وتقاليد الجهة. 
وبين سالم حامدي المنسق الإعلامي للمهرجان في تصريح لوات ان برمجة مختلف الفقرات المذكورة تندرج في إطار احياء الموروث الثقافي الشعبي في الجهات الداخلية والتعريف به لحمايته من الاندثار.  

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