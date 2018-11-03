الوضع العام بالبلاد وإصلاح علاقة الأحزاب بالمواطنين محور لقاء رئيس الجمهورية بأمين عام حركة نداء تونس

التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، الجمعة بقصر قرطاج، الأمين العام لحزب حركة نداء تونس سليم الرياحي.





وأكّد الرياحي، وفق بلاغ صادر رئاسة الجمهورية، أنّه تم خلال اللقاء مع رئيس الدولة، استعراض الأوضاع العامة بالبلاد، وخاصّة حالة الإحتقان الموجودة نتيجة الأزمة السياسيّة والإقتصادية والإجتماعيّة.

وأضاف أنّ رئيس الجمهوريّة، أكّد على ضرورة أن تقوم الأحزاب بإصلاح علاقتها مع المواطنين، وأن تضطلع بدورها في مصارحتهم بحقيقة الأوضاع، وتستمع إلى مشاغلهم وتتوفّق في إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الأزمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية.