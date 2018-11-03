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"كدابين" لـ شيرين عبد الوهاب تتخطى 5 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب" (فيديو)

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:45 ص
كدابين لـ شيرين عبد الوهاب تتخطى 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب (فيديو)
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الفجر الفني
 

تصدرت أغنية "كدابين" من ألبوم "نساي" للمطربة شيرين عبد الوهاب ترند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". 

وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع في 24 أكتوبر الجاري. 

جدير بالذكر أن شيرين، حققت نجاحًا كبيرًا بفيديو كليب أغنيتها "نساي" الرئيسية في الألبوم والذي طرحته مؤخرًا.


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