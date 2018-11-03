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الانطلاق في مشروع تهيئة دار الشباب بصفاقس

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:09 ص
الانطلاق في مشروع تهيئة دار الشباب بصفاقس
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محمد وليد الجموسي
 
تم خلال الأسبوع الجاري الانطلاق رسميا في تنفيذ مكونات مشروع تهيئة دار الشباب بصفاقس بكلفة تفوق مليون دينار بحسب ما أكده المندوب الجهوي للشباب والرياضة بصفاقس عبد الله الورغمي  لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. 
وتندرج هذه الاشغال ضمن القسط الأول من المشروع على يتم إنجاز قسط ثان مبرمج لسنة 2019 بكلفة تصل إلى ثلاثة ملايين و200 ألف دينار. وسيمكن المشروع من تجديد كلي لدار الشباب حيث تتمثل مكوناته في إعادة تهيئة البناءات الإدارية والمطعم والمبيت وكل الفضاءات والملاعب الرياضية.

يذكر أن دار الشباب بصفاقس تعد من أكبر دور الشباب بالجهة حيث يرتادها ويستفيد من خدماتها أكثر من ألف شاب وفق تقدير المندوب الجهوي للشباب والرياضة.  
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