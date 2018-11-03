تم الاتفاق على تعشيب ملعب 2 مارس بصفاقس بعد تعطل للمشروع منذ 2016 بسبب رفض جامعة ألعاب القوى التي كانت تخشى من إقصاء رياضيي هذا الاختصاص في الجهة وعدم تمكينهم من حقهم في الاستفادة من الملعب وفق ما صرح بذلك رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس الجهوي والمندوب الجهوي للشباب والرياضة عبد الله الورغمي .





وجاء هذا الاتفاق الذي سيمكن من الانطلاق قريبا في عملية إعادة تعشيب أرضية الملعب مع تخصيص فضاء لممارسة رياضة ألعاب القوى فيه وفق رؤية ستبلورها سلطة الإشراف على إثر جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية صفاقس وجمعت كلا من بلدية صفاقس ورابطة ألعاب القوى والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة.





وفي هذا الاطار سيصبح بالامكان برمجة أنشطة كرة القدم (خاصة بالنسبة لفرق الرابطة الثانية في الجهة) بالتوازي مع أنشطة ألعاب القوى بما سيزيد من مستوى النجاعة في استغلال هذه المنشأة الرياضية ويستجيب لانتظار أكبر عدد ممكن من الرياضيين في الجهة. (وات)