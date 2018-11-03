مدرب الترجي: النزاهة غابت عن مباراة الأهلي.. وفريقي قادر على التعويض

قال معين الشباني المدير الفني للترجي التونسي إن غياب النزاهة في مباراة أمس أمام الأهلي السبب في الخسارة بهدف مقابل ثلاثة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف في المؤتمر الصحفي: "واجهنا صعوبات قبل انطلاق المباراة وتأخرنا ما يقرب من نصف ساعة حتى إجراء عمليات الإحماء، وهذا شئ لا يحدث في مثل هذه المباريات".

وأضاف: "ما شاهدناه طوال اللقاء من أخطاء تحكيمية، يدل بأن الكأس موجهة لفريق بعينة، والفريق قدم مباراة جيدة".

وتابع: "أوجه الشكر إلى لاعبي الترجي بعد الأداء الذي قدمواه طوال ال90 دقيقة، وأمامنا مباراة أخرى في تونس".

وواصل "فخور بلاعبي فريقي، وقادرون على تعويض الخسارة في تونس والفوز باللقب".