مناظرة في آخر ديسمبر المقبل لانتداب الأشخاص المعوقين بالمؤسسات العمومية والهياكل الوزارية

أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية ، بأنه سيتم فتح مناظرة يوم 31 ديسمبر القادم والأيام الذي تليه، لانتداب الأشخاص المعوقين في القطاع العمومي على أن يتم غلق قائمة تسجيل الترشحات لها في 30 نوفمبر الجاري.





وجاء في بلاغ الوزارة أن عدد الخطط المفتوحة للتناظر 129 خطة موزعة بين خطط مقترحة من قبل منشآت ومؤسسات عمومية (123 خطة) وأخرى مقترحة من هياكل وزارية (6 خطط)، مبينة أن فتح هذه الخطط يتنزل ضمن تطبيق الفصلين 29 و30 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.





وينص هذا الفصلان على تخصيص نسبة لا تقل عن 1 بالمائة من الانتدابات السنوية للوظيفة العمومية ونفس النسبة من مراكز العمل بالمؤسسات العمومية للأشخاص المعوقين.





وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد حاجيات المنشآت والمؤسسات والهياكل الوزارية للانتدابات ذات العلاقة بهذه المناظرة بالتنسيق المباشر مع مصالح رئاسة الحكومة (الهيئة العليا للوظيفة العمومية ووحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية)، مشيرة إلى أن هذه المصالح وافتها بمختلف الخطط المفتوحة بعد التأكد من توفر الاعتمادات المالية في الغرض.





وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية أن البلاغ الصحفي المتعلق بالمناظرة والذي سيصدر بالتوازي بالموقعين الإلكترونيين لكل من الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، سيتم التنصيص فيه على الوثائق المطلوبة للراغبين في الترشح وعلى شروط الترشح ( المؤسسات والوزارت المعنية ـ الخطط المفتوحة للتناظر وعددها ـ مراكز العمل ـ المستوى العلمي المطلوب).





وتخضع المناظرة التي تم فتحها للقانون التوجيهي المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم الذي وقع تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 وللأمر عدد 3087 لسنة 2005 المتعلق بضبط شروط وتراتيب تشغيل الأشخاص المعوقين.