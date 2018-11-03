شيخ الأزهر يعزي البابا تواضروس في ضحايا هجوم المنيا الإرهابي

أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مساء أمس، اتصالًا هاتفيًا بالبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا هجوم المنيا الإرهابي.





وأكد، خلال الاتصال، أن هذا الهجوم يمثل استهدافًا للشعب المصري، بمسلميه ومسيحييه، وأن الأزهر الشريف بعلمائه وطلابه بل مصر بأكملها تتقاسم الألم الذي أصاب ذوي الضحايا وأحباءهم، وأن صمود المصريين ووحدتهم يمثل الرد الأقوى على تلك العصابات الإرهابية التي تجردت من كل معاني الإنسانية.