كاتب الدولة للتجارة هشام بن أحمد ينفي وجود قرار لإمضاء اتفاقية"الأليكا" في غضون 2019

نفى كاتب الدولة للتجارة، هشام بن أحمد، أن يكون رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد اتخذ قرارا بالإمضاء على اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق (أليكا) في غضون سنة 2019، بحسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام.

ويأتي نفي بن أحمد لوجود هذا القرار في رده، الجمعة، خلال جلسة مساءلة بمجلس نواب الشعب، على سؤال للنائب مبروك حريز.





وأوضح أن الاتفاقية لازالت في طور التفاوض وأن من بين المحاور المطروحة مسألة حرية تنقل الأشخاص.

كما أشار الى انه من شأن هذه الاتفاقية حذف الحواجز التعريفية بالنسبة للمنتوجات الفلاحية والخدمات إلى جانب حذف القيود الفنية والتقريب بين التشريعات وآليات المقاييس المطابقة لصادرات تونس وكذلك الأمر بالنسبة للشهادات العلمية.





وقال أن الموضوع لا يقتصر على الجانب الإقتصادي إنما هناك جانب سياسي داعيا الخبراء والمختصين الى المشاركة في الاستشارات والمفاوضات الجارية والإدلاء بدلوهم بشأن هذه الاتفاقية.