وزارة الفلاحة تحذر الفلاحين من تبعات التقلبات الجوية المنتظرة ابتداء من ليلة الجمعة

أوصت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الفلاحين بعدم ترك المواشي في الخارج والحرص على وضعها داخل الإسطبلات وإبعادها عن مجاري الأودية وجمع الآلات الفلاحية بالضيعة والتجهيزات ووضعها في مكان أمن بعيدا عن مجاري الأودية.





ودعت الفلاحين في بلاغ لها، إلى إعادة التثبت من متانة تركيز البيوت المكيفة تحسبا لهبوب رياح قوية منتظرة بولايات صفاقس والمهدية والمنستير وسوسة ومن ثم الوطن القبلي وزغوان وتونس الكبرى وبنزرت وباجة ومحليا جندوبة وذلك خلال الليلة الفاصلة بين يوم الجمعة 2 نوفمبر والسبت 3 نوفمبر الجاري وطيلة يوم السبت، وذلك حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.





كما دعت الوزارة البحارة إلى عدم المجازفة والإبحار والعموم ومجاوري الأودية إلى اتخاذ الحذر والإحتياطات الضرورية إلى غاية تحسن الأوضاع.





وستشهد البلاد التونسية أيضا، نزول كميات هامة من الأمطار يمكن أن تتجاوز في بعض المناطق المذكورة 100 مليمتر وذلك خلال الليلة الفاصلة بين يوم الجمعة 2 نوفمبر والسبت 3 نوفمبر الجاري وطيلة يوم السبت حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.