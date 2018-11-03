بورصة تونس تستعيد انفاسها بعد هبوط لعدة اسابيع

استعادت بورصة تونس انفاسها هذا الاسبوع (من 29 أكتوبر الى 2 أكتوبر 2018) وتمكن توننداكس من التطور بنسبة 0،6 بالمائة ليصل الى النقطة 7400،93 وفق مؤشرات "تونس للاوراق المالية" .





وقد استفادت السوق من عمليتي تبادل كتل من الاسهم تعلقت باسهم وان تاك القابضة (بقيمة 14،5 مليون دينار) ومن 4 عمليات تبادل كتل لاسهم سيتي كارز (بقيمة جملية ناهزت 3،9 م د ).





وشهد حجم المبادلات للاسبوع ذاته تحسنا نسبيا وناهزت المعاملات اليومية قيمة 9 م د.





وظهرت أسهم شركة النقل بواسطة الأنابيب من بين الاسهم الاكثر استفادة بعد تحقيق أرباح كانت الاهم خلال ألاسبوع. وقدرت المبادلات على الاسهم ذاتها بقيمة 0،4 م د وتمكن سعر السهم من الارتفاع بنسبة 18،2 بالمائة (17،440 دينار). وسجلت شركة نقل المواد المكررة اداء جيدا على مستوى البورصة منذ بداية سنة 2018 اذ زاد سعر السهم بنسبة 76،2 بالمائة.





في المقابل سجلت الكتروستار اسوا اداء بالنسبة للاسبوع (مبادلات بقيمة 5 الاف د). واقفل السهم عند مستوى 1،430 د اثر تقلصه بنسبة 14،4 بالمائة. وتراجعت مداخيل الشركة المتخصصة في صناعة وتركيب وتسويق منتوجات التجهيزات المنزلية الى النصف لتصل قيمتها الى 23 م د خلال الاشهر التسعة الاولى من 2018.





كما تراجعت اسعار اسهم شركة الايجار العربية لتونس بنسبة 5،7 بالمائة (2،800 د) وحققت مبادلات اسبوعية بحجم 86 الف دينار.





وعلى مستوى تبادل الكتل احتل البنك العربي الدولي لتونس من بين الاسهم الاكثر حركية في الاسبوع (3،6 م د) واقفل سعر السهم في حدود 127،890 د بعد تدهوره بنسبة 1،5 بالمائة.