الجهيناوي يلتقي مفوّض الشؤون الاقتصاديّة للاتحاد الإفريقي "فيكتور هاريسون"

التقى وزير الشؤون الخارجيّة خميّس الجهيناوي الجمعة، مفوّض الشؤون الاقتصاديّة للاتحاد الإفريقي "فيكتور هاريسون" الذي يؤدّي زيارة إلى تونس من 1 إلى 4 نوفمبر الحالي على رأس وفد عن مفوضيّة الاتحاد الإفريقي، بمناسبة التدشين الرسمي للمعهد الإفريقي للإحصاء.





وبين الجهيناوي، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، أنّ احتضان تونس لمقرّ المعهد الإفريقي للإحصاء يعد تأكيدا للبعد الإفريقي لبلادنا وحرصها المتواصل على دعم العمل الإفريقي المشترك عبر مختلف الآليات والهياكل، معبرا عن أمله في أن يفتح هذا الإنجاز الطريق لتركيز مؤسسات إفريقية جديدة في تونس.





ونوه وزير الشؤون الخارجيّة خلال اللقاء، بالدور المهم الذي لعبه "فيكتور هاريسون" من أجل استكمال إجراءات إحداث هذه المؤسسة الإفريقية الهامة، مؤكدا استعداد تونس لتوفير جميع الظروف الملائمة لإنجاح عمل هذه المؤسسة، والمساهمة في تنفيذ الأجندة 2063 وبرامج التنمية الوطنيّة للدول الأعضاء.





ومن جهته، عبّر مفوّض الشؤون الاقتصاديّة للاتّحاد الإفريقي عن امتنانه للتسهيلات التي قدّمتها بلادنا من أجل إحداث المعهد، معربا عن استعداده للعمل مع الجانب التونسي من أجل دفع العمل الإفريقي المشترك.





جدير بالذكر أن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي كان وقّع يوم 28 جانفي 2018 بمقرّ الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبيبا، رفقة مفوض الشؤون الإقتصادية للإتحاد الإفريقي "فيكتور هاريسون"، على إتفاقية المقرّ تنفيذا للقرار الصادر عن مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الذي انعقد بأديس أبابا يومي 26 و27 جانفي 2013 والقاضي بإنشاء معهد إفريقي للإحصاء مقره تونس.





ويعد هذا المعهد أول مؤسسة مختصة في جمع المعطيات الإحصائية في القارة الإفريقية، وينتظر أن يصبح المصدر الرئيسي لهذه البيانات الضرورية لرسم مختلف الاستراتيجيات التنموية في القارة، وأن يعود تركيزه في بلادنا بالفائدة على النظام الإحصائي التونسي وأن يدعم إشعاع بلادنا في القارة الإفريقية.