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النجم الساحلي : اعادة انتخاب رضا شرف الدين رئيسا للجمعية لمدة نيابية جديدة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:58 ص
النجم الساحلي : اعادة انتخاب رضا شرف الدين رئيسا للجمعية لمدة نيابية جديدة
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محمد وليد الجموسي
 
اعيد انتخاب رضا شرف الدين رئيسا للنجم الرياضي الساحلي لمدة نيابية جديدة في اعقاب الجلسة العامة الانتخابية التي اقيمت مساء  الجمعة في سوسة.

وسجلت الإنتخابات حضور 166 منخرطا صوتوا بالإجماع على القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة شرف الدين .
وجاء في التقرير المالي للفريق أن قيمة العجز بلغت 10 مليارات و 775 ألف دينار فيما بلغت قيمة الديون الجملية للنادي 56 مليارا و435 ألف دينار.

وكانت مداخيل هذا الموسم في حدود 13مليارا و30 مليون في حين بلغت جملة المصاريف 23 مليارا و 806 مليون.  
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