ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الترجي يخسر مباراة الذهاب امام الاهلي 3/1 و الحسم يتاجل للقاء العودة في رادس

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:57 ص
الترجي يخسر مباراة الذهاب امام الاهلي 3/1 و الحسم يتاجل للقاء العودة في رادس
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
انقاد الترجي الرياضي التونسي الى الهزيمة امام مضيفه الاهلي المصري (3/1) مساء  الجمعة بملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية في مباراة ذهاب الدور النهائي لمسابقة كاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم ليحافظ مع ذلك ممثل كرة القدم التونسية على حظوظه بمناسبة لقاء العودة المقرر يوم الجمعة 9 نوفمبر الجاري بملعب رادس .. شريطة الفوز بفارق هدفين .

وسجل وليد سليمان د 34 ض ج و في الدقيقة 77 ض ج واللاعب عمرو السولية د 58 للفريق المصري في حين سجل الهدف الوحيد للترجي لاعبه الجزائري يوسف البلايلي د64 من ضربة جزاء .  

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
-
x
17:00
-
الإسماعيلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
-
x
16:55
-
الأهلي
دوري أبطال آسيا (النهائي)
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
08:00
-
بیرسبولیس - إيران
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
14:30
-
مانشستر يونايتد
إيفرتون
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
آرسنال
-
x
19:30
-
ليفربول
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
17:15
-
بلد الوليد
رايو فاليكانو
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
16:00
-
جنوى
فيورنتينا
-
x
19:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
21:30
-
كالياري
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/3/2018 2:10:12 AM