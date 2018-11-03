الترجي يخسر مباراة الذهاب امام الاهلي 3/1 و الحسم يتاجل للقاء العودة في رادس

انقاد الترجي الرياضي التونسي الى الهزيمة امام مضيفه الاهلي المصري (3/1) مساء الجمعة بملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية في مباراة ذهاب الدور النهائي لمسابقة كاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم ليحافظ مع ذلك ممثل كرة القدم التونسية على حظوظه بمناسبة لقاء العودة المقرر يوم الجمعة 9 نوفمبر الجاري بملعب رادس .. شريطة الفوز بفارق هدفين .





وسجل وليد سليمان د 34 ض ج و في الدقيقة 77 ض ج واللاعب عمرو السولية د 58 للفريق المصري في حين سجل الهدف الوحيد للترجي لاعبه الجزائري يوسف البلايلي د64 من ضربة جزاء .



