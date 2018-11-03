رئيس الوزراء الإيطالي يوجه دعوة لرئيس الجمهورية للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا بمدينة باليرمو الإيطالية

وجه جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، الدعوة لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي سينتظم بمدينة باليرمو الإيطالية يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، مشيدا بالدور الدؤوب الذي تضطلع به تونس في إيجاد تسوية للأزمة الليبية.





وأشاد كونتي، خلال لقائه الجمعة مع رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، بالتجربة الديمقراطية التونسية الناشئة، وبما تمّ تحقيقه من خطوات كبيرة في مجال تركيز المؤسسات واحترام الحريات وحقوق الإنسان، مبرزا حرص إيطاليا على الوقوف إلى جانب تونس في جهودها للنهوض باقتصادها وتحقيق التنمية، حتى تواصل الاضطلاع بدورها المحوري في أمن واستقرار المنطقة ككل.





وأفاد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، بأن زيارته الأولى إلى بلد مغاربي، تأتي تأكيدا لعمق علاقات الصداقة التاريخية بين تونس وايطاليا، وحرص حكومة بلاده على تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بينهما، خدمة للمصير المشترك في مواجهة مختلف التحديات في الفضاء المتوسطي.





وأضاف في نفس السياق، أن لتونس وايطاليا تقاليد في التعاون الوثيق والمستمر في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والتطرّف، وأنهما يعملان على تسخير كل الإمكانيات لإيجاد الحلول الجذرية الكفيلة بالقضاء على هذه الظواهر، التي تهدد استقرار وأمن البلدين والفضاء المتوسطي الذي يتقاسمانه.





من جانبه، أكد رئيس الجمهورية، أن تونس التي تربطها مع ايطاليا علاقات صداقة عريقة وشراكة متميزة، تحرص على مواصلة العمل من أجل مزيد تنويع مجالات التعاون الثنائي والارتقاء به إلى أفضل المراتب، لما فيه تحقيق لمصلحتهما المشتركة، مبرزا أهمية مواصلة التنسيق وتوثيق التعاون في مجابهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة المتوسطية وتعيق الجهود التنموية فيها.





وأوضح أن تحقيق الاستقرار في ليبيا، يعدّ عاملا حيويا لضمان أمن واستقرار منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط، مضيفا أن تونس لا تتدخر جهدا من أجل حث الأشقاء الليبيين على مواصلة الحوار، وتوفير الأسباب التي تساهم في ايجاد تسوية سياسية شاملة ودائمة تضمن وحدة ليبيا واستقرارها.

وقد حضر اللقاء خميّس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية.



