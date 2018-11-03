نبيل معلول: الأهلي يستحق الفوز رغم الأخطاء التحكيمية

أكد نبيل معلول المدير الفني السابق لتونس بأن الأهلي يستحق الفوز على الترجي في المباراة التي جمعتهما اليوم وفاز بها بثلاثة أهداف مقابل هدف رغم الأخطاء التحكيمية.

وقال معلول في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"الأهلي يستحق الفوز رغم الأخطاء التحكيمية وكان الأخطر في كثير من أوقات المباراة وهناك الكثير من لاعبي الترجي لم يكونوا في فورمتهم اليوم".

واختتم معلول تصريحاته قائلاً: "تألق وليد سليمان صعب المباراة على الترجي".