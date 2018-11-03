كارتيرون يمنح لاعبي الأهلي راجة 24 ساعة بعد الفوز على الترجي

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار كارتيرون بمنح لاعبيه راحة من التدريبات خوفا عليهم من الإجهاد، في ظل ضغط المباريات للفريق الأحمر.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الأحد المقبل استعدادا لمباراة الإياب أمام الترجي التونسي يوم الجمعة المقبلة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.