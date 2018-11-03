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عاجل.. "بريزنتيشن" تكشف عن مفاجأة مدوية لجماهير الأهلي قبل إياب دوري الأبطال

السبت 03/نوفمبر/2018 - 12:29 ص
عاجل.. بريزنتيشن تكشف عن مفاجأة مدوية لجماهير الأهلي قبل إياب دوري الأبطال
الاهلي
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علي نبوي
 

أعلن محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورتس، راعي الكرة المصرية وراعي النادي الأهلي، دعم جماهير القلعة الحمراء التي ستسافر خلف الفريق إلى تونس لدعم الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وحقق الأهلي فوزا كبيرا بثلاثة أهداف مقابل هدف على الترجي التونسي بملعب برج العرب بالإسكندرية، ليقطع نصف رحلته للظفر بالأميرة الإفريقية التاسعة، في مباراة الإياب يوم ٩ نوفمبر بإستاد رادس في تونس.

 

أوضح كامل أنه ودعما للأهلي، قرر تدعيم كل مشجع بخصم ١٠٠٠ جنيه من قيمة الرحلة المعلنة للسفر إلى تونس على أن يتحمل فارق هذه المبالغ من جيبه الشخصي.

 

كانت بريزنتيشن قد أعلنت من قبل عن توفير رحلات لجمهور الأهلي إلى تونس مقابل ٦٩٨٠ جنيها مصريا، وبعد تحمل كامل لقيمة الخصم أصبحت الرحلة تتكلف ٥٩٨٠ جنيها فقط، دعما من جانب رئيس الشركة لجمهور القلعة الحمراء.

 

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