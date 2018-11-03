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آلام العضلة الأمامية وراء خروج "فتحي" أمام الترجي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 12:25 ص
آلام العضلة الأمامية وراء خروج فتحي أمام الترجي
الاهلي والترجي
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

أوضح محمد يوسف، المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، أن أحمد فتحي خرج من مباراة فريقه أمام الترجي التونسي مساء اليوم، الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة.

 

وأشار يوسف، إلى أن اللاعب عانى خلال اللقاء من بعض الآلام في العضلة الأمامية، ففضل الجهاز الفني عدم المجازفة به حتى لا تتفاقم إصابته لا سيما أن هناك لقاءً قويًا في تونس يوم الجمعة المقبل أمام نفس الفريق.

 

وأضاف المدرب العام للأهلي، أن محمد هاني قدم مباراة جيدة عقب نزوله بديلا لفتحي، وكان على قدر المسئولية كعادة لاعبي الأهلي.

 

وقال القائم بأعمال مدير الكرة، إنه بخلاف إصابة فتحي بآلام في العضلة الأمامية، فإن باقي اللاعبين على ما يرام وأن ما تعرض له وليد سليمان وأحمد حمودي عبارة عن كدمات فقط.

 

يذكر أن الأهلي حقق فوزًا هامًا مساء الجمعة، على نظيره الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

المزيد عن: رياضة الام العضلة الامامية الاخبار الرياضية اخبار الريضة احمد فتحي
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