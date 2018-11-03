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محمد يوسف: ثلاثية الترجي جيدة.. وهناك شوط ثانٍ صعب في تونس

السبت 03/نوفمبر/2018 - 12:21 ص
محمد يوسف: ثلاثية الترجي جيدة.. وهناك شوط ثانٍ صعب في تونس
الاهلي
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

أكد محمد يوسف، المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، على أن فوز فريقه على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا تعد نتيجة جيدة لكنها ليست حاسمة.

 

وأضاف المدرب العام، أنه كان يتمنى عدم تلقي الأهلي أي أهداف خلال اللقاء، لكنها كرة القدم، ولا يوجد بها شيء مضمون. لذلك فإن الفريق سيعمل على معالجة الأخطاء في لقاء العودة يوم الجمعة القادم.

 

وأشار القائم بأعمال مدير الكرة، أنه يؤكد للجميع أن البطولة لم تنتهِ بعد. وأن الأهلي خاض الشوط الأول فقط من النهائي وهناك شوط ثاني في تونس لن يكون سهلا على الإطلاق لأن الترجي منافس قوي ومحترم.

 

واختتم يوسف حديثه، مؤكدًا أن لاعبيه مطالبون بمزيد من التركيز خلال الأيام المقبلة حتى يظهر الفريق بشكل أفضل في لقاء الإياب ويتمكن من اقتناص اللقب الغائب عن دولاب بطولات الأهلي.

 

وأوضح أن الجهاز الفني سوف يعكف سريعًا على إجراء عمليات استشفاء سريعة للاعبين مع علاج الأخطاء التي ظهرت في لقاء الذهاب باستاد الجيش، وتداركها قبل السفر إلى تونس.

 

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