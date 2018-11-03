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برلماني: "نُحسد على تماسكنا وقوة إرادتنا"

السبت 03/نوفمبر/2018 - 12:16 ص
برلماني: نُحسد على تماسكنا وقوة إرادتنا
اللواء حمدي بخيت
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أمنية فوزي
 
أكد اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، أن المجتمع المصري صامد في حربه ضد الإرهاب، موضحًا أن الإرهاب يعمل ضمن منظومة الحروب الحديثة لتفتيت المجتمع عن طريق حرب المعلومات.

وتابع "بخيت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة: "نحن متنبهين للإرهاب جيدًا، الإرهاب يأس من المواجهة الحقيقية والمباشرة ولجأ إلى هذه العمليات الخسيسة".

وأوضح أن مصر تتعرض لحرب غير تقليدية باستخدام أدوات حديثة، مستكملًا: "نحن أمام أناس شاذة فكريًا وعقليًا، ولكن نُحسد على تماسكنا وقوة إرادتنا".
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