برلماني: الحوادث الإرهابية تزيدنا ترابطًا وتماسكًا

علق اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب، على حادث المنيا الإرهابي، قائلًا: "حادث مؤسف وغير متوقع"، موضحًا أن الإرهاب يحاول توجيه رسالة بأن مصر غير آمنة وغير مستقرة، وأن القوات الأمنية تستوعب جيدًا ذلك.



وأضاف "باشات"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، أنه حدث تشتت للقوات الأمنية بسبب تركيزهم على سيناء في الوقت، متابعًا: "نرجو أن تركز قوات الأمن في كل مكان في الوقت الحالي".



وتابع: "الإرهابيون بيطلعوا في الروح وفكرهم أصبح ضيقًا وملتهبًا، وهذه الحوادث تزيدنا ترابطًا وتماسكًا وعزيمة".



