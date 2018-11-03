"البحوث الإسلامية": حادث المنيا الخسيس يدل على أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة



وأشار عفيفي، خلال اتصالًا هاتفيًا عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، إلى أن حادث المنيا الإرهابي الخسيس يدل على أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة، خاصة بعد الجهود التي بذلتها القوات المسلحة، والتي جففت منابع الإرهاب.



وأوضح أن هذا الحادث لن يؤثر على تماسكهم وثباتهم، مضيفًا: "كلنا ضد الإرهاب، ونقف وراء القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب".



قدم محي الدين عفيفي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، واجب العزاء لأسر شهداء حادث المنيا الإرهابي، متمنيًا الشفاء للمصابين.