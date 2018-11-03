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مارجريت عازر: حادث المنيا "خسيس" يستهدف ضرب قلب مصر

السبت 03/نوفمبر/2018 - 12:05 ص
مارجريت عازر: حادث المنيا خسيس يستهدف ضرب قلب مصر
مارجريت عازر
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أمنية فوزي
 

أدانت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، حادث المنيا الإرهابي، مؤكدة أنه حادث خسيس يستهدف ضرب قلب مصر.

وأوضحت "عازر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، أن مصر تحتفل بعرس مؤتمر شباب العالم الآن، معقبة: "الإرهابيين بيضربونا في أعز ما نملك، في المواطنين الأبرياء العزل".

وناشدت منظمات حقوق الإنسان في العالم كله أن تنظر إلى حقوق شهداء مصر، متابعة: "بيدافعوا عن حقوق الإرهابيين، ويصمتون الآن"، لافتة إلى أن هذه المنظمات مسيسة وتضغط على مصر بورقة حقوق الإنسان.

وأضافت أن الإرهاب يخطط لتدمير مصر من جديد، وتدمير السياحة المصرية، متابعة: "قلوبنا بتتكوي وبندفع دم أولادنا، الأقباط معجونين بتراب هذا الوطن ووطنيين حتى النخاع، ولكن الإرهاب سيظل يلعب على الوحدة الوطنية".

ووجهت رسالة لـ البابا تواضروس، قائلة: "دفعت ضريبة وطنيتك كثيرًا على المسلمين قبل المسيحيين، ولكن مصر لن تنسى مواقف المسيحيين، المسيحيون ضحوا كثيرًا من أجل هذا البلد".

المزيد عن: مكافحة الإرهاب مارجريت عازر حادث المنيا توك شو اخبار مصر
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