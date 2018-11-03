أخيرا.. الأهلي يتخلص من عقدة "برج العرب" أمام الترجي التونسي بـ"الثلاثة"

تغلب فريق الاهلي على نظيره الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعتبر هذا الفوز الأول للأهلي ضد الترجي التونسي على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية، خلال تاريخ مواجهاتهما ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقابل الأهلي 3 مرات مع الترجي التونسي على ملعب "برج العرب" قبل مباراة اليوم، المواجهة الأولي كانت في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2012 وتعادل الفريقين 1-1، أما المواجهة الثانية كانت في ذهاب ربع نهائي البطولة الموسم الماضي وتعادل الفريقين 2-2.

المواجهة الثالثة بين الأهلي والترجي كانت بالجولة الأولي من دور المجموعات بالنسخة الحالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يُنهي الأهلي عقدة "برج العرب" ويحقق أول انتصار على بطل تونس على أرضية هذا الملعب بنتيجة 3-1 في ذهاب نهائي دوري الابطال.